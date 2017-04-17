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В Мосуле при авиаударе уничтожен завод беспилотников ИГ

Международная панорама
17 апреля, 21:26 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Отмечается, что при бомбардировке были убиты все находившиеся там иностранные эксперты, занимавшиеся изготовлением дронов
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КАИР, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Завод террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по производству бесплотных летальных аппаратов уничтожен в понедельник в результате авиаудара ВВС возглавляемой США международной коалиции в Западном Мосуле. Об этом сообщил новостной портал Iraq News со ссылкой на заявление иракской военной разведки.

Налету подверглась фабрика в квартале Эль-Ислах Эз-Зираи. Отмечается, что при бомбардировке были убиты все находившиеся там иностранные эксперты, занимавшиеся изготовлением дронов.

По информации телеканала Al Sumaria, в числе ликвидированных - "ведущий специалист" ИГ по производству беспилотников, некий чеченец, имя которого не называется. Известно только, что ранее он был приближенным к одному из главарей террористов Абу Омару аш-Шишани, который числится убитым. Телестанция также передает, что при ударе, который был нанесен на основании предоставленных иракской разведкой данных, были уничтожены все находившиеся на предприятии БПЛА.

Кампания по освобождению Мосула началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул и вытеснить экстремистов из ряда западных кварталов. В уличных боях с террористами задействован армейский спецназ, федеральная полиция и подразделения быстрого реагирования. В настоящее время наступающие силы постепенно продвигаются в сторону соборной мечети Ан-Нури в старых кварталах Мосула на западном берегу реки Тигр и уже подобрались на расстояние до 200 метров от этого культового сооружения.

С началом наступления на Мосул боевики ИГ стали активно применять беспилотники не только для сбора разведданных. Экстремисты также оснащают их взрывчаткой с целью совершения атак на силовиков и гражданских лиц как в западной, так и в восточной части города.

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