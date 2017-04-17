США убедили Совбез ООН провести заседание по теме прав человека

ООН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Соединенные Штаты уговорили членов Совета Безопасности ООН провести 18 апреля открытое заседание по теме взаимосвязи между соблюдением прав человека и поддержанием мира и безопасности. Об этом сообщило в понедельник постоянное представительство США при всемирной организации.

Заседание СБ по правозащитной тематике анонсировала в начале апреля американский постпред Никки Хейли, однако против этой идеи поначалу выступили ряд членов СБ, включая Россию и Китай. "Мы ожидали, что понадобится провести процедурное голосование, чтобы включить заседание в программу работы. Однако в ходе переговоров Соединенные Штаты убедили всех 15 членов Совета включить встречу в программу работы", - говорится в сообщении американского постпредства.

Начало заседания, озаглавленного "Поддержание международного мира и безопасности: права человека и предотвращение вооруженного конфликта" намечено на 22:00 мск. С докладом на встрече выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В концептуальной записке, подготовленной американской делегацией, участникам дискуссии предлагается обсудить меры для реагирования на "серьезные нарушения прав человека", которые, по мнению Вашингтона, могут привести к возникновению вооруженных конфликтов, гуманитарных кризисов и дестабилизации целых регионов. США называют предстоящее заседание "историческим", так как до сих пор Совбез ни разу не проводил встречи, целиком посвященные теме прав человека.

Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ Петр Ильичев не исключил, что российская делегация поставит на голосование вопрос о целесообразности проведения такой дискуссии в Совбезе. В то же время он выразил готовность провести двусторонние консультации с американской стороной, чтобы "попытаться найти приемлемое решение".

Ильичев напомнил, что для обсуждения правозащитной тематики в ООН существуют другие структуры, в том числе Генеральная Ассамблея, ее 3-й комитет, а также Совет по правам человека в Женеве. "Зачем все тащить в Совет Безопасности? Тогда другие органы (ООН) должны быть расформированы", - отметил и.о. постпреда РФ. По его словам, пространное утверждение о том, что нарушения прав человека угрожают международному миру и безопасности, "не соответствует действительности".

В последние годы Россия, Китай и другие страны несколько раз пытались помешать СБ ООН провести заседание по теме ситуации в области прав человека в КНДР, однако каждый оказывались в меньшинстве. В ходе голосования по процедурным вопросам в Совете Безопасности не действует право вето, которым наделены пять его постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.