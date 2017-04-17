Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Бразилии не уволит министров, оказавшихся под следствием по делу о коррупции

Международная панорама
17 апреля, 23:50 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Мишел Темер заявил, что примет меры, когда будут представлены солидные доказательства
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер не намерен увольнять министров, в отношении которых было начато антикоррупционное расследование, пока им не будут предъявлены обвинения. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник в интервью радиостанции Jovem Pan.

"Я не буду увольнять или отстранять кого-то только потому, что один оговорил другого. Когда будут представлены солидные доказательства, тогда я и приму меры. Если (прокуратура) выдвинет обвинения против кого-то из министров, он будет отстранен. Если суд санкционирует предъявление этих обвинений, это приведет к увольнению", - сказал Темер.

Вместе с тем бразильский лидер допустил, что из-за подозрений в коррупции "некоторые министры могут почувствовать себя некомфортно" и сами оставят свои посты.

На прошлой неделе судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Эдсон Факин санкционировал начало антикоррупционного расследования в отношении десятков ключевых политиков страны, в том числе девяти министров федерального правительства. Позднее выяснилось, что дело одного из членов кабмина должно быть закрыто из-за истечения срока давности. Таким образом число министров, оказавшихся под следствием, сократилось до восьми.

Запросы о начале расследований в отношении бразильских политиков были сформированы на основе показаний топ-менеджеров местного строительного концерна Odebrecht. В конце января председатель ФВС Кармен Лусиа одобрила сделку сотрудников этой компании со следствием в рамках дела о коррупции. Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков государственной нефтегазовой компании Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о хищениях в энергетическом гиганте, в марте 2016 года его приговорили к 19 годам и четырем месяцам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и участие в преступном сообществе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
2
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
3
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент
4
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Полиция штата Юта арестовала женщину, ограбившую шесть банков в пижаме за два дня
7
Усманов не намерен дискутировать с Навальным вне судебного разбирательства
Темы дня
Загрузка...
Реклама