Президент Бразилии не уволит министров, оказавшихся под следствием по делу о коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер не намерен увольнять министров, в отношении которых было начато антикоррупционное расследование, пока им не будут предъявлены обвинения. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник в интервью радиостанции Jovem Pan.

"Я не буду увольнять или отстранять кого-то только потому, что один оговорил другого. Когда будут представлены солидные доказательства, тогда я и приму меры. Если (прокуратура) выдвинет обвинения против кого-то из министров, он будет отстранен. Если суд санкционирует предъявление этих обвинений, это приведет к увольнению", - сказал Темер.

Вместе с тем бразильский лидер допустил, что из-за подозрений в коррупции "некоторые министры могут почувствовать себя некомфортно" и сами оставят свои посты.

На прошлой неделе судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Эдсон Факин санкционировал начало антикоррупционного расследования в отношении десятков ключевых политиков страны, в том числе девяти министров федерального правительства. Позднее выяснилось, что дело одного из членов кабмина должно быть закрыто из-за истечения срока давности. Таким образом число министров, оказавшихся под следствием, сократилось до восьми.

Запросы о начале расследований в отношении бразильских политиков были сформированы на основе показаний топ-менеджеров местного строительного концерна Odebrecht. В конце января председатель ФВС Кармен Лусиа одобрила сделку сотрудников этой компании со следствием в рамках дела о коррупции. Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков государственной нефтегазовой компании Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о хищениях в энергетическом гиганте, в марте 2016 года его приговорили к 19 годам и четырем месяцам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и участие в преступном сообществе.