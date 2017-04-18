Египет опроверг информацию о намерении направить в Йемен 40 тыс. военных

КАИР, 18 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Египет опроверг сообщения о якобы имевшемся у него намерении направить в Йемен 40-тысячный контингент сухопутных войск для участия в боевых действиях под эгидой аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Об этом сообщил сайт газеты Al Watan со ссылкой на официальные египетские дипломатические источники.

"Прозвучавшая информация касалась предложения Египта в развитие идеи о создании объединенных арабских сил, которая обсуждалась и закреплена в документах Лиги арабских государств (ЛАГ)", - указали источники. Отмечается, что "предложение АРЕ было сделано из убежденности Египта в необходимости обеспечения общей безопасности всех арабских стран и не имеет никакого отношения к его участию в событиях в Йемене".

Минувшим днем официальный представитель аравийской коалиции, которая поддерживает йеменское правительство, саудовский генерал Ахмед Асири в интервью телеканалу Al Arabia заявил, что "президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее предлагал правительству Саудовской Аравии направить египетский контингент сухопутных войск численностью от 30 тыс. до 40 тыс. солдат для участия в боевых действиях на территории Йемена". Асири добавил, что дальнейшие события, однако, подтвердили нецелесообразность участия в наземных операциях в Йемене войск других стран, кроме йеменских.

Саудовский генерал указал также, что в рамках аравийской коалиции Египет представлен военно-воздушными силами и ВМФ. Дипломатические источники в Каире косвенно подтвердили эту информацию, сообщив, что "отдельные части ВС Египта присутствуют в южной части Красного моря и рядом с Баб-эль-Мандебским проливом, в районах, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности как самого Египта, так и (ближневосточного) региона в целом".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. По данным йеменского Центра по правам и развитию, в результате боевых действий с весны 2015 года были убиты более 10 тыс. мирных жителей, из них почти 2,4 тыс. - дети, около 2 тыс. - женщины. За этот же период ранения получили свыше 18,5 тыс. йеменцев.