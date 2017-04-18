WP: Пенс отказался встретиться с кандидатами на пост президента Республики Корея

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Вице-президент США Майкл Пенс отказался встретиться с кандидатами на пост президента Республики Корея Мун Чжэ Ин Хе (от либеральной Демократической партии "Тобуро") и Ан Чхоль Су (от центристской Народной партии) во время своего двухдневного официального визита в Сеул. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их данным, оба кандидата попросили о встрече, но Пенс ответил отказом. Как сообщили изданию его источники, США будут работать "с тем, кого выберет президентом народ Южной Кореи", а американский вице-президент не хочет оказывать поддержку ни одному из претендентов на этот пост.

При этом в программу размещения комплексов ПРО THAAD, как отмечает газета, могут быть внесены изменения в зависимости от того, кто одержит победу на выборах. "Сроки (размещения ПРО) корректирует южнокорейское правительство. Они могут составить пару недель или месяцев", - отметил источник издания, добавив, что все будет зависеть от нового главы государства. При этом, как сообщили в Белом доме, в политике США по этому вопросу не произошло никаких изменений.

В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Конституционный суд 10 марта утвердил отставку президента, досрочные выборы главы государства назначены на 9 мая. Нынешние выборы являются внеочередными, поэтому переходный период не предусмотрен, и победитель получит все полномочия главы государства непосредственно после объявления итогов.

Согласно опросам социологического агентства Gallup Korea, перед началом гонки лидирует кандидат от выступавшей против Пак Кын Хе "Тобуро" Мун Чжэ Ин: за него готовы проголосовать 40% избирателей. Он - противник размещения на территории страны американского комплекса.

Второе место, по данным Gallup Korea, занимает Ан Чхоль Су, (37%). В обмен на вывод американской системы ПРО с территории Южной Кореи он предлагает договориться об усилении санкций в отношении КНДР с Китаем, выступающим против увеличения американского присутствия в регионе.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет, как малой дальности, так и стратегических.

Предлогом для ее размещения в Южной Корее стала ракетная и ядерная программы КНДР. Категорически против этого шага выступают Китай и Россия.