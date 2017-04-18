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Кандидаты на пост президента Южной Кореи обменялись резкими выпадами в адрес друг друга

Международная панорама
18 апреля, 6:43 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
К настоящему моменту состоялись два из как минимум шести раундов теледебатов с участием двух ведущих кандидатов на пост президента РК - Мун Чжэ Ин и Ан Чхоль Су
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СЕУЛ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Два главных кандидата на пост президента Республики Корея обменялись во вторник взаимными выпадами в попытке склонить избирателей на свою сторону. Свои резкие заявления они сделали в ходе дебатов, показанных по центральным телеканалам.

Согласно опросам социологического агентства Gallup Korea, перед началом гонки лидировал кандидат от либеральной Демократической партии "Тобуро" (ДПТ) Мун Чжэ Ин, за него готовы проголосовать 40% избирателей. Второе место занимает кандидат от центристской Народной партии Ан Чхоль Су, за которого готовы проголосовать 37% участников опроса.

Ан Чхоль Су обвинил Мун Чжэ Ина в том, что тот является лидером лишь одной фракции в своей партии и смог возглавить ДПТ исключительно благодаря интригам и обману. "Нельзя опять доверять управление страной фракционной силе", - заявил он, добавив, что "Мун Чжэ Ин служит лишь своим собственным интересам, разделяя людей, а не объединяя их".

Ранее Ан Чхоль Су был членом ДПТ и перешел в Народную партию лишь в прошлом году, поэтому считается, что он многое знает о внутренних проблемах "Тобуро" и о своем главном сопернике.

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, обвинил Ан Чхоль Су в заигрывании с консервативными силами, которые, по его словам, стали главной причиной политического кризиса, приведшего к импичменту экс-президента Пак Кын Хе. По его словам, победа Ан Чхоль Су на выборах будет означать возрождение предыдущей администрации, в которой главенствуют представители Корейской партии свободы (бывшей "Сэнури", приведшей к власти Пак Кын Хе).

"Предстоящее голосование станет битвой между прогрессивными силами и старой коррупционной системой", - заявил Мун Чжэ Ин. По его словам, для того, чтобы победить, у Ан Чхоль Су, партия которого насчитывает лишь 40 мест в парламенте, "нет иного выбора, как вступить в союз с коррумпированными консерваторами" и затем привлечь их к управлению страной.

"Как может небольшая, наспех сколоченная Народная партия сформировать эффективное правительство в условиях нынешнего кризиса?", - задал риторический вопрос Мун Чжэ Ин, напомнив, что ДПТ располагает 119 мандатами в 300-местном парламенте. Он также поднял вопрос о легитимности назначения супруги Ан Чхоль Су профессором престижного Сеульского национального университета в 2011 году.

К настоящему моменту состоялись два из как минимум шести раундов теледебатов с участием двух ведущих кандидатов на пост президента. Ожидается, что накал борьбы будет возрастать с приближением даты голосования, назначенного на 9 мая.

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Ситуация вокруг экс-президента Южной Кореи
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Пак Кын Хе
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