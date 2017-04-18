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Профессор: Казахстан выбрал латинский алфавит для вхождения в состав развитых государств

Международная панорама
18 апреля, 9:00 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко
Эксперт отметила, что фактически латинская графика уже используется в Казахстане, но пока преимущестенно в интернете
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АСТАНА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Переход казахского языка на латинскую графику - это еще один шаг к цели по вхождению республики в категорию наиболее развитых стран мира. Такую точку зрения в интервью корреспонденту ТАСС высказала доктор филологических наук, профессор, декан филологического факультета Евразийского национального университета имени Гумилева в Астане Шолпан Жаркынбекова.

"Каждое суверенное государство определяет свой путь развития, в том числе и в языковой сфере. Казахстан, поставивший перед собой цель войти в категорию наиболее развитых стран мира, выбирает латиницу, ставшую основой алфавита самого распространенного международного языка - английского, на котором создается и хранится более 90% всей информации в мире - научной, технической, культурной", - отметила Жаркынбекова.

По ее словам, фактически латинская графика уже используется в Казахстане, по преимуществу в интернет-пространстве. "Десятки тысяч казахстанцев учатся и работают за рубежом и для переписки используют латинский шрифт. В силу своей профессиональной деятельности я начала пользоваться латиницей лет 10 назад, общаясь по интернету с тюркоязычными коллегами из США, Европы, Турции и Китая", - прокомментировала профессор.

Нужна тщательная подготовка

Жаркынбекова напомнила, что до полного перехода на латинский алфавит в 2025 году у Казахстана есть еще восемь лет, во время которых нужно провести тщательную подготовку. "Это процесс эволюционный, его не надо торопить. Понятно, что какое-то время оба алфавита будут использоваться параллельно. Все должно быть продуманно, постепенно, без рывков", - подчеркнула доктор филологических наук.

По ее мнению, этот масштабный проект потребует соответствующего финансового обеспечения. "Однако мы это расцениваем не как расходы, а как инвестиции в будущее, которые принесут гораздо больший эффект, чем вложенные средства", - поделилась мнением Жаркынбекова.

Профессор отметила, что ученых ждет большая работа. "Вопросы, которые предстоит решить в первую очередь лингвистам и другим специалистам - разработать алфавит и определиться с передачей специфических звуков казахского языка (надо отметить, что уже есть несколько вариантов), начать перевод всей необходимой литературы на латиницу, подготовить соответствующие кадры. Варианты перехода могут быть разными", - пояснила доктор филологических наук.

Сохранить культурные ценности

При этом, по ее мнению, важно сохранить и сделать доступными все интеллектуальные и культурные ценности народа. "Думаю, использование современных высокотехнологичных средств позволит сделать этот процесс гораздо менее трудоемким и сложным, чем это представляется многим", - отметила Жаркынбекова.

Она также назвала основные плюсы перехода казахского языка к латинской графике. "Это облегчит нам возможности общения со всеми странами, пользующимися латиницей. Это еще один шаг в сближении тюркоязычных народов разных стран. Это поможет и в обучении европейским языкам, а значит мировая наука станет доступнее и ближе", - считает профессор.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" написал, что "до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике". С 2018 года нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. Планируется, что к 2025 переход на латинский алфавит произойдет во всех сферах казахстанского общества.

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