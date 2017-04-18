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СМИ: Институт нацпамяти Польши обнародовал список тайных агентов республики

Международная панорама
18 апреля, 10:44 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Данные о сотрудниках разведки, многие из которых еще живы, оказались в доступном списке, так как свою службу эти агенты начинали до 1989 году
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© AP Photo/Alik Keplicz

ВАРШАВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Фамилии почти тысячи офицеров и агентов разведки времен Польской Народной Республики (ПНР) и последующих нескольких лет содержатся в публично доступном каталоге Института национальной памяти (ИНП) Польши. Об этом сообщает во вторник Gazeta Wyborcza.

"Иностранные службы, не вставая из-за стола, могут идентифицировать наших шпионов, а потом раскрыть их контакты за границей", - пишет издание. По данным газеты, среди обнародованных данных есть как настоящие фамилии, так и псевдонимы, под которыми агенты действовали в разных странах. "Это невероятный скандал. Многие из этих людей еще живы, и польское государство их просто предало", - цитирует Gazeta Wyborcza слова бывшего офицера разведки.

Согласно закону об Агентстве внутренней безопасности и разведке Польши, данные о сотрудниках должны быть секретными. Они оказались в доступном всем списке, так как свою службу эти агенты начинали до 1989 года. Их фамилии стали общедоступными после принятия закона о ИНП, который рассекретил материалы спецслужб ПНР.

В частности, в списке ИНП содержится информация о том, что офицером разведки был глава протокольной службы МИД Польши Мариуш Казана, погибший в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польским шпионом был и Ярослав Сконечка - один из крупных чиновников, который участвовал в процессе вступления Польши в НАТО. Несколько лет назад он был главой департамента, отвечающего за партнерство альянса с третьими странами, и сейчас работает в структурах НАТО. В каталоге можно найти и оперативные фамилии двух польских офицеров, которые погибли в Ливии и Ливане в 90-е годы прошлого века.

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