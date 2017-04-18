Sky: США перебросили дополнительный контингент в Ирак для зачистки запада страны от ИГ

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. ВС США направили подкрепление на авиабазу Айн-эль-Асад на западе Ирака для участия в операции по освобождению подконтрольных террористам районов в провинции Анбар. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
По информации источников телеканала, дополнительные силы, численность которых не уточняется, задействуют в наступлении на позиции группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городах Эль-Каим, Рава и Ана в провинции Анбар. Эти населенные пункты сих пор остаются в руках радикалов. Оттуда боевики совершают вылазки в соседние провинции, жертвами которых становятся мирные жители и сотрудники сил безопасности.
В середине марта арабские СМИ информировали о переброске дополнительно 2 тыс. американских военнослужащих на базу Айн-эль-Асад якобы в рамках подготовки к масштабной операции против ИГ на границе с Сирией.
В Багдаде неоднократно заявляли, что в наземной фазе контртеррористической кампании задействованы исключительно иракские силы. Иракское руководство настаивает, что взаимодействие с США ограничивается логистической поддержкой, подготовкой военнослужащих (в том числе на базе Айн-эль-Асад), а также обменом разведданных. Кроме того, авиация ведомой Вашингтоном западной коалиции обеспечивает воздушное прикрытие иракским правительственным силам, действующим на земле.