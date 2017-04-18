Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Sky: США перебросили дополнительный контингент в Ирак для зачистки запада страны от ИГ

Международная панорама
18 апреля, 13:10 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Источники утверждают, что дополнительные силы будут задействованы в наступлении на позиции исламистов в городах Эль-Каим, Рава и Ана в провинции Анбар
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. ВС США направили подкрепление на авиабазу Айн-эль-Асад на западе Ирака для участия в операции по освобождению подконтрольных террористам районов в провинции Анбар. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации источников телеканала, дополнительные силы, численность которых не уточняется, задействуют в наступлении на позиции группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городах Эль-Каим, Рава и Ана в провинции Анбар. Эти населенные пункты сих пор остаются в руках радикалов. Оттуда боевики совершают вылазки в соседние провинции, жертвами которых становятся мирные жители и сотрудники сил безопасности.

В середине марта арабские СМИ информировали о переброске дополнительно 2 тыс. американских военнослужащих на базу Айн-эль-Асад якобы в рамках подготовки к масштабной операции против ИГ на границе с Сирией.

В Багдаде неоднократно заявляли, что в наземной фазе контртеррористической кампании задействованы исключительно иракские силы. Иракское руководство настаивает, что взаимодействие с США ограничивается логистической поддержкой, подготовкой военнослужащих (в том числе на базе Айн-эль-Асад), а также обменом разведданных. Кроме того, авиация ведомой Вашингтоном западной коалиции обеспечивает воздушное прикрытие иракским правительственным силам, действующим на земле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вице-премьер Украины обвинил главу миссии МВФ в непрофессионализме
2
Мэй назначила досрочные выборы в Великобритании на 8 июня
3
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
4
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
5
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама