WP: Клинтон извинилась перед Обамой за проигрыш на президентских выборах США

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон извинилась перед Бараком Обамой за неудачу, которую она потерпела на президентских выборах в 2016 году в США. Об этом в понедельник вечером сообщила газета The Washington Post со ссылкой на отрывок из новой книги бывшей первой леди "Несбывшееся: внутри обреченной компании Хиллари Клинтон".
Вечером в день президентских выборов в США, когда стало понятно, кто станет новым американским лидером, Барак Обама позвонил Клинтон с призывом признать поражение. Экс-госсекретарь согласилась и поздравила избранного президента США Дональда Трампа в ходе беседы по телефону. Спустя несколько минут она позвонила Обаме и сказала: "Господин президент, простите", - пишет газета.
На президентских выборах 2016 года в США кандидат Демократической партии Хиллари Клинтон набрала 65,8 млн голосов, в то время как кандидат Республиканской партии Дональд Трамп - 62,9 млн. Однако поскольку президентские выборы в США непрямые и в день голосования 8 ноября избиратели, поддерживая одного из кандидатов, выбирали фактически членов коллегии выборщиков той партии, которая выдвинула этого кандидата, то победа в итоге досталась Трампу, поскольку он заручился 304 голосами коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами.