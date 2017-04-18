Трамп обещал не донимать экономическими претензиями Китай, пока тот имеет влияние на КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп обещал воздерживаться от конфронтации с Китаем по вопросам экономики и финансов, пока тот играет конструктивную роль в урегулировании ядерной проблемы КНДР. Об этом глава государства заявил в вышедшем в эфир интервью телеканалу Fox News.

Трамп напомнил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в поместье "Мар-а-Лаго" во Флориде длилась более трех часов вместо запланированных 15 минут. "Во время переговоров я же не стану донимать его претензиями по поводу манипуляций курсом валюты. Он (Си Цзиньпин) подходит к вопросу весьма тонко, отправляя суда (КНДР) обратно. Никто еще не видывал, чтобы китайцы поступали таким образом, так позитивно реагировали на наши пожелания", - подметил президент.

Он отверг мнение американских СМИ о кардинальной смене позиции по вопросу двусторонних отношений с Пекином. "Я свою позицию не меняю, Китай пытается помочь нам, возможно, у него ничего не получится. Посмотрим", - подчеркнул Трамп. Он дал ясно понять, что "не станет делать заявления по торговым войнам и валютным манипуляциям, пока Китай пытается помочь остановить сползание к крайне опасной ситуации" на Корейском полуострове.

Трамп с самого начала своей предвыборной кампании называл Китай одним из главных противников США, особенно в экономической сфере. Он называл КНР валютным манипулятором, обвинял Пекин в хакерских атаках на американские компьютерные системы, а также угрожал правительству Китая принятием серьезных мер и введением жестких тарифов в случае если оно не согласится перезаключить имеющиеся торговые соглашения с США на новых, более выгодных для Вашингтона условиях.

Однако на прошлой неделе в интервью газете The Wall Street Journal президент США дал понять, что после встречи с Си Цзиньпином не склонен столь безапелляционно, как раньше, обвинять Пекин в сознательном манипулировании курсом юаня.

КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.