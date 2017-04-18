Мэттис: военные РФ и США взаимодействуют для предотвращения инцидентов в небе над Сирией

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Российские и американские военные взаимодействуют в Сирии для избежания возможных инцидентов при осуществлении боевых вылетов, однако речи о координации операций не идет. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис журналистам.

"Мы (США) взаимодействуем с Россией для предотвращения инцидентов с целью обеспечения безопасности полетов, чтобы избежать какого-либо недопонимания или любого вида непреднамеренного столкновения (воздушных судов) друг с другом", - сказал Мэттис.

"Мы не координируем с ними (с россиянами) наши атаки там (в Сирии). Речь идет только о контактах для предотвращения инцидентов", - добавил он.

7 апреля официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Минобороны приостанавливает с 8 апреля работу предусмотренной Меморандумом о взаимопонимании горячей линии связи с Пентагоном, военному атташе США была вручена соответствующая нота. Он уточнил, что соответствующая нота также была направлена в Пентагон по военно-дипломатическим каналам днем. Российская сторона пошла на такой шаг после удара американских эсминцев крылатыми ракетами по аэродрому сирийских ВВС "Аш-Шайрат" в провинции Хомс.

10 апреля представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) полковник Джон Томас заявил журналистам, что военные Соединенных Штатов и России продолжают по мере необходимости осуществлять контакты для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии, несмотря на прекращение действия так называемой горячей линии связи между Минобороны РФ и Пентагоном. Никаких деталей относительно этого взаимодействия он не привел, также не обозначив, на каком уровне осуществляются такие контакты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова возобновить действие Меморандума о взаимопонимании по Сирии при понимании, что непредсказуемые действия Вашингтона не будут повторяться.