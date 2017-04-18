Эрдоган: ЕС не держит слова и заставил Турцию ждать интеграции 54 года

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НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Европейский союз не выполняет свои обязательства в отношении приема в свой состав Турции и заставляет ее ждать уже 54 года. С таким обвинением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган телекомпании CNN. Президент отвечал на вопросы ее журналистов в своей резиденции в Анкаре.
ЕС "заставил нас ждать 54 года", отметил Эрдоган. "С политической точки зрения, это нестерпимо. Мы старались вовсю выполнить все требования, необходимые для вступления в ЕС, а Евросоюз не выполняет свои обещания. Он должен их выполнять", - продолжал президент.
Впрочем, он дал понять, что при изменении поведения Брюсселя к лучшему Анкара согласна подождать еще. "Если они сдержат свои обещания, мы можем сесть (снова за стол переговоров). Мы способны различать, какие именно шаги намечается сделать", - предупредил Эрдоган, отвечавший на вопрос о реакции стран - членов ЕС на итоги референдума в Турции.
Переговоры о вступлении страны в ЕС ведутся с 2005 года. 12 сентября 1963 года в Анкаре Турцией и Евросоюзом было подписано Соглашение об ассоциации, которое вступило в силу с 1 декабря 1964-го.
Напряженность в отношениях Турции и ЕС связана и с запретом выступлений турецких политиков в ряде европейских стран. Члены турецкого правительства проводили политическую кампанию в некоторых государствах ЕС в поддержку конституционной реформы в республике. Власти Нидерландов отказались выдавать разрешение на приземление в Роттердаме самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, а затем не дали провести там же агитационный митинг министру по делам семьи и социальной политике Фатме Сайян Бетюль Кайе. Машина министра была остановлена полицией и под конвоем препровождена до границы с Германией.
Эрдоган ранее сравнил эти действия европейских властей с политикой нацистов, что вызвало резкую реакцию со стороны руководства Евросоюза, отдельных его стран, прежде всего Германии.