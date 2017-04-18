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СМИ: в Бразилии полиция применила светошумовые гранаты против протестующих у парламента

Международная панорама
18 апреля, 21:58 дата обновления: 18 апреля, 22:29 UTC+3
Представители бразильских профсоюзов попытались ворваться в здание парламента страны, протестуя против пенсионной реформы. Некоторые из них разбили стекла в здании
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Здание национального парламента Бразилии

Здание национального парламента Бразилии

© EPA/Fernando Bizerra Jr., архив

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Полиция применила светошумовые гранаты и перцовый спрей для разгона протестующих у здания парламента Бразилии. Кадры беспорядков продемонстрировал телеканал Globo.

Ранее представители бразильских профсоюзов попытались ворваться в здание Национального конгресса (парламента страны), протестуя против пенсионной реформы. Некоторые из них разбили стекла в здании. Представителей прессы начали выводить из здания.

В нижней палате парламента началось обсуждение пенсионной реформы, предложенной президентом страны Мишелом Темером. Согласно законопроекту, в стране предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 - для женщин.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосом поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый лидер южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.

Одной из важнейших инициатив Темера на посту президента стала пенсионная реформа, проект которой сейчас обсуждается в парламенте. Среди пунктов этого документа - повышение пенсионного возраста и сокращения льгот для ряда категорий граждан.

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