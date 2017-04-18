NYT: Белый дом с подачи Пентагона поспешил с направлением кораблей ВМС к берегам КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson первоначально не выдвигалась в направлении Корейского полуострова, а следовала противоположным курсом для участия в совместных учениях с ВМС Австралии в Индийском океане. Некорректная интерпретация событий произошла в Белом доме из-за поспешности Министерства обороны США. Об этом сообщила газета The New York Times, сославшись на источники в Белом доме.

По их данным, авианосец Carl Vinson с кораблями поддержки прибудет к месту назначения у Корейского полуострова только на следующей неделе. Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM) 9 апреля подтвердило сообщение о том, что это соединение направляется в сторону полуострова. В состав группы, кроме авианосца, входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain.

Ранее южнокорейское информационное агентство Yonhap высказывало предположение, что авианосная ударная группа (АУГ) во главе с Carl Vinson прибудет в Японское море 25 апреля.

Как сообщило сегодня информационное агентство Киодо со ссылкой на военный бюллетень Defence News , АУГ все еще находится далеко от Корейского полуострова, куда она якобы была направлена 8 апреля из Сингапура. По состоянию на 15 апреля, как утверждается, авианосная ударная группа находилась в проливе между индонезийскими островами Ява и Суматра.