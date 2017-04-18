Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: Белый дом с подачи Пентагона поспешил с направлением кораблей ВМС к берегам КНДР

Международная панорама
18 апреля, 22:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Авианосец Carl Vinson с кораблями поддержки прибудет к месту назначения у Корейского полуострова только на следующей неделе
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson первоначально не выдвигалась в направлении Корейского полуострова, а следовала противоположным курсом для участия в совместных учениях с ВМС Австралии в Индийском океане. Некорректная интерпретация событий произошла в Белом доме из-за поспешности Министерства обороны США. Об этом сообщила газета The New York Times, сославшись на источники в Белом доме.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
СМИ: Япония изучает возможность приведения в действие Сил самообороны при ракетной атаке
МИД КНДР: ракетные испытания будут проводиться на еженедельной основе
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент

По их данным, авианосец Carl Vinson с кораблями поддержки прибудет к месту назначения у Корейского полуострова только на следующей неделе. Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM) 9 апреля подтвердило сообщение о том, что это соединение направляется в сторону полуострова. В состав группы, кроме авианосца, входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain.

Ранее южнокорейское информационное агентство Yonhap высказывало предположение, что авианосная ударная группа (АУГ) во главе с Carl Vinson прибудет в Японское море 25 апреля.

Как сообщило сегодня информационное агентство Киодо со ссылкой на военный бюллетень Defence News , АУГ все еще находится далеко от Корейского полуострова, куда она якобы была направлена 8 апреля из Сингапура. По состоянию на 15 апреля, как утверждается, авианосная ударная группа находилась в проливе между индонезийскими островами Ява и Суматра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: два стратегических бомбардировщика ВКС РФ провели учебный полет близ Аляски
2
На монастырь Святой Екатерины на Синае совершено нападение
3
Трех человек нашли мертвыми в гараже в подмосковном Наро-Фоминске
4
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
5
В Мосуле ликвидирован "главный снайпер" ИГ
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Российские альпинисты "капсулируют" тела погибших на Эвересте
Темы дня
Загрузка...
Реклама