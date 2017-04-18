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СМИ: пенсионная система Украины - на грани катастрофы

Международная панорама
18 апреля, 23:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, апреля. /ТАСС
Минимальная пенсия составляет 1247 гривен ($46)
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КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Пенсионная система Украины находится на грани катастрофы. Об этом заявил  министр социальной политики Андрей Рева.

"Доходы Пенсионного фонда покрывают лишь 50% его потребностей", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам,  минимальная пенсия составляет 1247 гривен ($46), "при этом еще несколько сотен тысяч человек получают пенсию 949 гривен (35 долларов), а средняя пенсия по стране составляет 1823 гривен ($67,5)". "И для того, чтобы заплатить 12 млн пенсионерам эти мизерные пенсии, доходов Пенсионного фонда хватает ровно на половину. Вторую половину мы дотируем из бюджета", - посетовал министр, уточнив, что 140 млрд гривен (около $5,2 млрд) тратятся на дотацию Пенсионного фонда. "При этом у нас самый низкий уровень пенсионного обеспечения в Европе", - отметил Рева.

"Здесь нужно задавать вопрос ко всей власти на Украине, как мы дожили до такого, что сегодня стоим перед возможной катастрофой, причем катастрофой колоссальной", - заявил министр.

Ранее Рева сообщал, что кабинет министров намерен внести в Верховную раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая. "Мы должны все посчитать, нельзя спешить. Работают серьезные эксперты, экономисты - наши, из Минэкономики, Минфина, а также из МВФ. До 16 мая мы должны представить соответствующий законопроект в Раду. Пенсионная - ключевая реформа", - сказал он в интервью изданию "Зеркало недели".

Рева подчеркнул, что на первом этапе пенсионной реформы важно не допустить увеличения дефицита Пенсионного фонда и зафиксировать его на нынешнем уровне.

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