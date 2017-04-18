СМИ: пенсионная система Украины - на грани катастрофы

Россия выступила в ООН против вовлечения Совбеза в правозащитную деятельностьПолитика 19 апреля, 0:35
Последние полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Барселоне и МонакоСпорт 19 апреля, 0:25
"Реал" обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионовСпорт 19 апреля, 0:13
Белявский и Пасека стартуют на чемпионате Европы по спортивной гимнастикеСпорт 19 апреля, 0:10
"Атлетико" сыграл вничью с "Лестером" и вышел в полуфинал Лиги чемпионовСпорт 18 апреля, 23:36
Трамп подписал указ, который изменит ряд торговых отношений и визовую политикуЭкономика и бизнес 18 апреля, 23:01
United Airlines не будет увольнять сотрудников после насильного снятия пассажира с рейсаОбщество 18 апреля, 22:54
Власти Египта опровергли нападение на монастырь на СинаеМеждународная панорама 18 апреля, 22:52
Теодосич: баскетболисты ЦСКА вышли на матч с "Басконией" расслабленнымиСпорт 18 апреля, 22:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Пенсионная система Украины находится на грани катастрофы. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Доходы Пенсионного фонда покрывают лишь 50% его потребностей", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, минимальная пенсия составляет 1247 гривен ($46), "при этом еще несколько сотен тысяч человек получают пенсию 949 гривен (35 долларов), а средняя пенсия по стране составляет 1823 гривен ($67,5)". "И для того, чтобы заплатить 12 млн пенсионерам эти мизерные пенсии, доходов Пенсионного фонда хватает ровно на половину. Вторую половину мы дотируем из бюджета", - посетовал министр, уточнив, что 140 млрд гривен (около $5,2 млрд) тратятся на дотацию Пенсионного фонда. "При этом у нас самый низкий уровень пенсионного обеспечения в Европе", - отметил Рева.
"Здесь нужно задавать вопрос ко всей власти на Украине, как мы дожили до такого, что сегодня стоим перед возможной катастрофой, причем катастрофой колоссальной", - заявил министр.
Ранее Рева сообщал, что кабинет министров намерен внести в Верховную раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая. "Мы должны все посчитать, нельзя спешить. Работают серьезные эксперты, экономисты - наши, из Минэкономики, Минфина, а также из МВФ. До 16 мая мы должны представить соответствующий законопроект в Раду. Пенсионная - ключевая реформа", - сказал он в интервью изданию "Зеркало недели".
Рева подчеркнул, что на первом этапе пенсионной реформы важно не допустить увеличения дефицита Пенсионного фонда и зафиксировать его на нынешнем уровне.