Глава МИД Сербии: "Великая Албания" - угроза Балканам и Европе

Россия выступила в ООН против вовлечения Совбеза в правозащитную деятельностьПолитика 19 апреля, 0:35
Последние полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Барселоне и МонакоСпорт 19 апреля, 0:25
"Реал" обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионовСпорт 19 апреля, 0:13
Белявский и Пасека стартуют на чемпионате Европы по спортивной гимнастикеСпорт 19 апреля, 0:10
"Атлетико" сыграл вничью с "Лестером" и вышел в полуфинал Лиги чемпионовСпорт 18 апреля, 23:36
Трамп подписал указ, который изменит ряд торговых отношений и визовую политикуЭкономика и бизнес 18 апреля, 23:01
United Airlines не будет увольнять сотрудников после насильного снятия пассажира с рейсаОбщество 18 апреля, 22:54
Власти Египта опровергли нападение на монастырь на СинаеМеждународная панорама 18 апреля, 22:52
Теодосич: баскетболисты ЦСКА вышли на матч с "Басконией" расслабленнымиСпорт 18 апреля, 22:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Создание "Великой Албании" - общая идеологическая платформа всех албанцев, которая угрожает Балканскому региону и всей Европе. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер правительства Сербии, глава МИД Ивица Дачич в письменном заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС.
"Заявление (премьер-министра Албании Эди) Рамы - еще одно подтверждение, что создание Великой Албании - общая платформа всех албанцев, что представляет собой опасность для мира и стабильности на Балканах и в Европе", - говорится в заявлении. Дачич задал вопрос странам Запада, почему они никак не реагируют на подобные заявления: "Что было бы, если бы (премьер Сербии) Вучич сказал, что возможно объединение Сербии с Республикой Сербской, если мы не вступим в ЕС? Или молчание - это знак одобрения?"
Ранее премьер-министр Албании Эди Рама не исключил объединения с непризнанным Косово в случае, если страна не будет принята в состав Европейского союза. "В случае, если перспектива интеграции Западных Балкан в ЕС продолжит "бледнеть", нельзя исключать объединения страны с Косово", - заявил Рама.
По оценке председателя албанского правительства, единственно возможным способом сохранения мира и сотрудничества на Балканах является ясная европейская перспектива. По его словам, отказ от дальнейшего расширения ЕС может привести к дестабилизации всей Европы.
Официальный статус страны - кандидата на вступление в Европейский союз Албания получила 24 июня 2014 года.
"Великая Албания" - паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии помимо Косово, а также на половину Черногории.