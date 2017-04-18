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Глава МИД Сербии: "Великая Албания" - угроза Балканам и Европе

Международная панорама
18 апреля, 23:57 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Ивица Дачич также поинтересовался, почему страны Запада никак не реагируют на заявления премьер-министра Албании Эди Рамы
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БЕЛГРАД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Создание "Великой Албании" - общая идеологическая платформа всех албанцев, которая угрожает Балканскому региону и всей Европе. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер правительства Сербии, глава МИД Ивица Дачич в письменном заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Заявление (премьер-министра Албании Эди) Рамы - еще одно подтверждение, что создание Великой Албании - общая платформа всех албанцев, что представляет собой опасность для мира и стабильности на Балканах и в Европе", - говорится в заявлении. Дачич задал вопрос странам Запада, почему они никак не реагируют на подобные заявления: "Что было бы, если бы (премьер Сербии) Вучич сказал, что возможно объединение Сербии с Республикой Сербской, если мы не вступим в ЕС? Или молчание - это знак одобрения?"

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама не исключил объединения с непризнанным Косово в случае, если страна не будет принята в состав Европейского союза. "В случае, если перспектива интеграции Западных Балкан в ЕС продолжит "бледнеть", нельзя исключать объединения страны с Косово", - заявил Рама.

По оценке председателя албанского правительства, единственно возможным способом сохранения мира и сотрудничества на Балканах является ясная европейская перспектива. По его словам, отказ от дальнейшего расширения ЕС может привести к дестабилизации всей Европы.

Официальный статус страны - кандидата на вступление в Европейский союз Албания получила 24 июня 2014 года.

"Великая Албания" - паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии помимо Косово, а также на половину Черногории.

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