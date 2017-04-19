Конгрессмен в США хочет дать экс-хозяевам Белого дома право судить о дееспособности Трампа

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Конгрессмен-демократ Эрл Блюменауэр предложил наделить бывших президентов и вице-президентов США правом признавать действующего главу государства недееспособным. На это обратил во вторник внимание издательский холдинг McClatchy, выпускающий ряд региональных газет, включая The Miami Herald.

Оказывается, еще в прошлую пятницу Блюменауэр официально внес на рассмотрение законопроект "об усилении и прояснении 25-й поправки" к конституции США, предусматривающий создание "альтернативного органа для вынесения письменного постановления о том, что президент (страны) не в состоянии исполнять свои обязанности". Правда, кроме названия с пояснением и порядкового номера, у этой инициативы до сих пор больше ничего пока нет, включая и текст предлагаемого закона.

Но смысл известен со слов самого Блюменауэра, который в ту же предпасхальную и нерабочую для Конгресса США пятницу распространил текст своего краткого "выступления", якобы прозвучавшего с трибуны Палаты представителей. По его словам, "эксцентричное поведение" нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа пробудило у него, "как и у многих", "обновленный интерес к 25-й поправке", принятой в 1967 году - "после убийства президента (Джона) Кеннеди".

"В соответствии с этой поправкой, вице-президент (США) и большинство членов либо кабинета, либо некоего "иного органа", уполномоченного Конгрессом, вправе отстранить президента от власти", - напомнил Блюменауэр. А поскольку состав такого "иного органа" в конституции не прописан, он и предложил включить в него наряду с действующим вице- президентом "здравствующих бывших президентов и вице- президентов" страны - с тем, чтобы те принимали решения простым большинством голосов. "Трудно представить себе более подходящую группу людей, которая могла бы вместе с вице-президентом выяснить, в состоянии ли президент исполнять свои обязанности", - подчеркнул законодатель.

Газета The Hill, специализирующаяся на освещении работы законодательной власти в США, напоминает, что в самой 25-й поправке прописан иной механизм признания главы государства недееспособным. Для этого требуется, в частности, поддержка большинства членов правительства, а также утверждение двумя третями голосов в обеих палатах Конгресса. Но эта норма еще никогда в истории США не применялась на практике. Блюменауэр теперь утверждает, что его идея с отставными политиками лучше, поскольку действующие министры подчинены президенту и могут быть им уволены.

McClatchy напоминает, что законодатель, представляющий в нижней палате Конгресса один из округов северо-западного штата Орегон, еще в феврале открыто писал о том, что "эксцентричное поведение Дональда Трампа ставит... вопросы о его умственной и эмоциональной способности" исполнять обязанности главы государства.