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Пенс: наивысшую угрозу для Азиатско-Тихоокеанского региона представляет КНДР

Международная панорама
19 апреля, 5:32 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон продолжит тесное сотрудничество со своими партнерами для "оказания экономического и дипломатического давления" на КНДР
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ТОКИО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. КНДР представляет наивысшую угрозу для безопасности Азиатско- Тихоокеанского региона (АТР). Об этом, выступая на атомном авианосце Ronald Reagan, который базируется в Японии, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Это самая большая угроза для всего АТР", - подчеркнул Пенс, который находится с официальным визитом в Японии. Вице-президент США также отметил, что Вашингтон продолжит тесное сотрудничество со своими партнерами для "оказания экономического и дипломатического давления" на КНДР. В то же время Пенс добавил, что США планируют усилить свое присутствие в АТР и готовы отразить любую атаку "подавляющим и эффективным способом".

Вице-президент США во вторник также провел переговоры с главой японского правительства Синдзо Абэ, одной из главных тем которых стало обострение ситуации на Корейском полуострове в свете повышения военной активности КНДР. В ходе встречи в Токио Абэ и Пенс заявили о принципе "достижения мира путем силы". "В крайне суровых условиях на фоне ситуации вокруг Северной Кореи благодаря визиту вице- президента США в Японию мы хотим показать, что прочные связи японско-американского альянса непоколебимы", - подчеркнул Абэ, который высоко оценил отказ Вашингтона от политики "стратегического терпения" и то, что у администрации президента США Дональда Трампа "на столе находятся все варианты" решения проблемы, связанной с действиями Пхеньяна.

В минувшее воскресение КНДР осуществила попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта. Новое ракетное испытание состоялось во время отмечавшегося в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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