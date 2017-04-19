СМИ: две трети американцев считают удар США по авиабазе в Сирии оправданным

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Две трети американцев (66%) одобряют нанесение удара США по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс. Об этом свидетельствует опрос службы Harvard-Harris Poll, опубликованный во вторник газетой The Hill.
По данным исследования, 41% американцев считает использование 59 ракет Tomahawk адекватным применением силы, а 26% полагают, что удар был недостаточно сильным.
При этом 55% опрошенных против аналогичных действий США в отношении КНДР.
В ночь на 7 апреля ВС США по приказу президента Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну. Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация. По российским данным, в результате были уничтожены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак, а также применялись в Алеппо.