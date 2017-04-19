США продлили запрет на обнародование документов о причастности ЦРУ к перевороту в Иране

ТЕГЕРАН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. США продлили запрет на обнародование документов о причастности ЦРУ к государственному перевороту 1953 года в Иране. Об этом сообщило во вторник иранское агентство Fars со ссылкой на информированные источники.

Чувствительная для США информация

По данным этих источников, процедура снятия грифа "секретно" с давно ожидаемых историками документальных свидетельств приостановлена. Как предполагается, эти документы подтверждают прямое участие американских спецслужб и британской разведки в свержении в середине прошлого века правительства Народного фронта (НФ) Ирана во главе с премьер-министром Мохаммадом Мосаддыком. Некоторые из этих исторических свидетельств, доказывающих роль ЦРУ и MI-6 в событиях 1953 года в Иране, были обнародованы в 2013 году, но значительная их часть до сих пор не стала достоянием гласности, отмечает Fars.

В частности, речь идет об исследовательском докладе "Битва за Иран", который был составлен в 70-х годах минувшего столетия. Его готовившаяся публикация теперь отложена на неопределенный срок. По сведениям иранского агентства, еще в прошлом году Госдепартамент США выступил с решительными возражениями против обнародования этого исследования, ссылаясь "на весьма чувствительный характер" содержащейся в нем информации.

Национализация нефти

В марте 1951 года иранский меджлис (парламент) принял Закон о национализации нефтяной промышленности. До этого Иран получал лишь 8% от продажи собственной нефти. Остальная прибыль доставалась Англо-иранской нефтяной компании (АИНК). Прекратить грабеж решил лидер НФ доктор Мосаддык, занимавший в то время должность премьера. Позже журнал Times провозгласил его человеком года, а мировая пресса называла его "человеком, заставившим дрожать Запад".

Неудобный для британских и американских нефтяных компаний политик продержался в премьерском кресле немногим более двух лет. Спецслужбы Великобритании и США разработали и осуществили операцию под кодовым названием "Аякс", в результате которой в августе 1953 года законное правительство Ирана было свергнуто. По данным иранских источников, на проведение кампании по устранению премьера и его команды было потрачено не менее $21 млн. Сначала попытку отправить в отставку Мосаддыка предпринял летом 1952 года под давлением Запада шах Мохаммад Реза Пехлеви (1919-1980). Но на улицы вышли тысячи протестующих, и эта попытка провалилась: монарх вернул национализатору нефти премьерский пост.

Тогда в действие вступил "план Б". Главным исполнителем стал министр иностранных дел Ирана генерал Захеди. Начал он с того, что попытался со свойственной военным прямолинейностью просто убить Мосаддыка. Но покушение сорвалось. Тогда ЦРУ и МИ-6 задействовали финансовые методы. Средствами они располагали, если учитывать 26 млн фунтов иранских авуаров, замороженных в то время в Лондоне (практика ареста иранских денег будет продолжена и в дальнейшем). Была развернута широкая кампания по дискредитации премьера, внушительные денежные средства были направлены на подкуп военных, СМИ и депутатов меджлиса.

Переворот, вернувший все на прежние места

18 августа 1953 года в Тегеран вступили части, верные генералу Захеди. В городе начались перестрелки, в ходе которых погибли более сотни человек. В конечном итоге 19 августа было объявлено о свержении правительства Мосаддыка. После этого денежные потоки от продажи иранской нефти вернулись в прежнее русло и вновь потекли на Запад. Больше того, АИНК получила внушительную компенсацию за потери, понесенные в период национализации. Цель, которую ставили перед собой западные спецслужбы, была достигнута.

После свержения Мосаддык предстал перед судом. Шахский режим не решился казнить все еще популярного в народе политика. Он был приговорен к трем годам лишения свободы. В тюрьме здоровье бывшего премьера было подорвано. После выхода на свободу он был помещен властями под домашний арест. В своем имении Ахмедабад в 100 км к западу от Тегерана опальный политик занялся написанием мемуаров, которые были изданы уже после его смерти и многократно переиздавались. Последние годы жизни политик провел в полном уединении и безвестности и умер в марте 1967 года.