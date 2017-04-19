На севере Афганистана уничтожены более 20 талибов

ТУНИС, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 22 боевика радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), в том числе полевые командиры исламистов, были ликвидированы минувшей ночью в результате антитеррористической операции в провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом сообщило министерство обороны республики.

"С использованием полученных афганской разведкой данных, при поддержке ВВС в ночь со вторника на среду была проведена операция в уезде Данд-е-Гури провинции Баглан, - говорится в заявлении ведомства, которое приводит агентство "Синьхуа". - В ходе мероприятий удалось уничтожить 22 боевика движения "Талибан", три человека взяты в плен".

По информации Минобороны, были ликвидированы один из главарей талибов в упомянутой провинции и еще четыре местных полевых командира.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях Логар, Нангархар и Гильменд, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще на верность группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) присягают полевые командиры и боевики "Талибан".