Mundo: по Барселоне запустили автобусы с рекламой референдума о независимости Каталонии

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МАДРИД, 19 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Реклама, пропагандирующая референдум о независимости Каталонии, запущена в общественном транспорте Барселоны. Об этом сообщила газета El Mundo.
По ее информации, по столице автономного сообщества до 30 апреля будет циркулировать 21 автобус с надписью "Потому что это мое право. Голос за референдум". Кроме того, до 24 апреля подобные объявления будут размещены на станциях и в вагонах метро. Представитель Народной партии (НП) в Барселоне Альберто Фернандес призвал мэрию города "немедленно избавиться от рекламы", поскольку она пропагандирует "неправомерные действия, такие, как референдум".
Каталония - автономное сообщество на северо-востоке Испании. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании до сентября текущего года. Вслед за этим Конституционный суд королевства аннулировал действие данного документа.
Несмотря на это, каталонские сепаратисты продолжают настаивать на том, что референдум состоится. Ранее замглавы правительства области, лидер партии "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас не исключил, что автономия провозгласит независимость в одностороннем порядке, если Мадрид не позволит провести референдум о выходе из состава королевства.
Власти Испании неоднократно заявляли, что не допустят организацию плебисцита. Кроме того, в Конституции Испании отсутствуют статьи, позволяющие автономной области провести референдум без согласования с центральным правительством и объявить о независимости в одностороннем порядке.