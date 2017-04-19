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Глава Абхазии назвал "жизненно важными" для республики обсужденные с Лавровым вопросы

Международная панорама
19 апреля, 13:28 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 19, апреля. /ТАСС
По итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Абхазии Рауль Хаджимба прогулялись по Сухумской набережной и выпили кофе
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СУХУМ, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба назвал "жизненно важными" вопросы, обсужденные сегодня на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи.

"Мы обсудили перечень вопросов, являющихся для Абхазии жизненно важными. Это вопросы упрощенного получения гражданами Абхазии российского гражданства, ситуация на границе (с РФ - прим. ТАСС), реализация инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии", - сказал Хаджимба. По его словам, инвестпрограмма "существенным образом сказывается на экономике Абхазии". "Благодаря этому вливанию мы смогли увеличить и собственные бюджетные возможности", - сказал президент Абхазии.

По законодательству Абхазии граждане республики имеют право на двойное гражданство. Порядка 90 тыс. граждан Абхазии имеют и гражданство РФ, однако до 11 тыс. пенсионеров не успели получить гражданство тогда, когда граждане республики могли получать его в упрощенном виде (до 2008 года - прим. ТАСС). Что касается границы с Краснодарским краем по реке Псоу, то с наступлением летнего сезона там регулярно возникают проблемы, связанные с пропускной способностью приграничных КПП, и эта тема периодически становится предметом российско-абхазских переговоров. В соответствии с инвестпрограммой содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 гг. РФ выделит на эти цели из федерального бюджета 9,3 млрд. руб.

После переговоров Хаджимба и Лавров прогулялись по Сухумской набережной, выпили кофе в знаменитой кофейне "на брехаловке" и посетили Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера. Здесь главу российского МИД пригласили посмотреть фотовыставку различных спектаклей и отрывок из спектакля "Пять вечеров", премьера которого прошла с большим успехом 13 и 14 апреля. Глава МИД РФ поблагодарил актеров театра и пожелал им успехов в работе.

В среду, 19 апреля, министр иностранных дел России, прибывший 18 апреля для участия в открытии нового комплекса посольства России и переговоров с президентом, отбывает в Москву.

Россия первой признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года, а 9 сентября 2008 года установила с ней дипломатические отношения.

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