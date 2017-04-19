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Пенс не стал комментировать сообщения о кибератаках США на ракетные испытания КНДР

Международная панорама
19 апреля, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Вице-президент США назвал ракетные пуски КНДР "провокациями режима"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс отказался комментировать сообщения СМИ о возможном воздействии США на неудачу при запуске ракеты в КНДР.

"Я не могу комментировать электронные и технические возможности наших военных. Но, безусловно, мы осознаем, что это были неудавшиеся ракетные испытания, как и другие испытания в последнее время... Удачные или неудачные - это была еще одна провокация режима", - сказал Пенс в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о причастности США к провалу ракетных испытаний КНДР. 

Ранее в газете The New York Times была опубликована статья, в которой высказывалось мнение, что ракетный запуск КНДР 16 апреля мог провалиться из-за противодействия Вашингтона планам Пхеньяна в киберпространстве.

В марте The New York Times сообщила, что администрация бывшего президента США Барака Обамы неоднократно прибегала к кибератакам на северокорейские компьютерные системы, чтобы срывать испытания баллистических ракет. По данным издания, Обама, покинувший пост президента в январе, три года назад отдал приказ Пентагону усилить кибератаки в отношении КНДР с целью подрыва ее программы по производству и запуску баллистических ракет. После этого Пхеньян стал испытывать значительные трудности при проведении пусков: ракеты все чаще стали взрываться в воздухе или же отклоняться от курса, отмечало издание.

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