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Глава МИД: Франция представит доказательства использования Дамаском химоружия

Международная панорама
19 апреля, 18:20 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества
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ПАРИЖ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Разведывательные службы Франции в ближайшие дни предъявят доказательства использования Дамаском химического оружия 4 апреля. Об этом сообщил в среду французский министр иностранных дел Жан-Марк Эйро.

"Французские разведслужбы представят доказательства того, что руководство Сирии виновно в проведении этой химической атаки", - утверждает он.

Инцидент в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. Страны Запада обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

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