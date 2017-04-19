Глава МИД: Франция представит доказательства использования Дамаском химоружия

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ПАРИЖ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Разведывательные службы Франции в ближайшие дни предъявят доказательства использования Дамаском химического оружия 4 апреля. Об этом сообщил в среду французский министр иностранных дел Жан-Марк Эйро.
"Французские разведслужбы представят доказательства того, что руководство Сирии виновно в проведении этой химической атаки", - утверждает он.
Инцидент в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. Страны Запада обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.