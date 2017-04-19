Глава Пентагона: за всеми проблемами на Ближнем Востоке стоит Иран

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КАИР, 19 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Министр обороны США Джеймс Мэттис полагает, что за всеми проблемами в ближневосточном регионе стоит Иран. Об этом, как сообщил электронный сайт газеты Asharq Al-Awsat, заявил сам глава Пентагона во время визита в Саудовскую Аравию.
"За всеми проблемами и беспорядками в регионе стоит Иран", - считает Мэттис. По его словам, на переговорах в королевстве он обсуждал "методы противостояния Исламской Республике".
Мэттис также утверждает, что США "не позволят Тегерану создавать в Йемене вооруженные формирования подобные отрядам "Хезболлах".
Американский министр совершает турне по ряду стран Ближнего Востока. После Саудовской Аравии он намерен посетить Египет, Израиль, Катар и Джибути.