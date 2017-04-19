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СМИ: участник антиправительственной манифестации убит в Каракасе

Международная панорама
19 апреля, 23:23 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
19-летний молодой человек получил огнестрельное ранение в голову, после чего был доставлен в больницу, где скончался на операционном столе
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МЕХИКО, 19 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Один человек был убит в ходе акции протеста, организованной венесуэльской оппозицией в столице страны Каракасе. Как сообщила газета El Nacional, 19-летний молодой человек получил огнестрельное ранение в голову, после чего был доставлен в больницу, где скончался на операционном столе.

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© EPA/CRISTIAN HERNANDEZ
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Депутат Оливия Лосано обвинила в случившемся полувоенные формирования, лояльные исполнительной власти. "Они устроили нам засаду и начали стрелять на площади Ла- Эстрелья", - заявила она газете. В Венесуэле вновь проходят масштабные антиправительственные манифестации, в ответ на которые власти мобилизовали своих сторонников. Сведений о столкновениях участников этих шествий пока не поступало.

Венесуэла в апреле столкнулась с обострением политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда. Он наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Случившееся привело к массовым акциям протеста, перераставшим в беспорядки и столкновения с полицией. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

С 4 апреля, по данным неправительственных организаций, были задержаны почти 540 участников протестных манифестаций, из них порядка 240 до сих пор остаются под стражей. Как отмечают представители оппозиции, число пострадавших в ходе столкновений с полицией и беспорядков исчисляется десятками, несколько человек погибли.

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