СМИ: кандидат в президенты Южной Кореи считает, что США не намерены наносить удар по КНДР

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ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом не вынашивает замыслов нанесения превентивного удара по КНДР. Такое мнение выразил в опубликованном в среду интервью журналу Time один из двух основных кандидатов на пост президента Республики Корея - Мун Чжэ Ин, который представляет либеральную Демократическую партию "Тобуро".
"Не думаю, что США планируют наносить превентивный удар по Северу", - заявил претендент на пост лидера Южной Кореи. При этом он подчеркнул, что любое решение по поводу возможного применения силы против Пхеньяна Вашингтону следует вырабатывать в процессе "тесных консультаций" со своим союзником Сеулом. "Если США нанесут превентивный удар по Северу, то есть шанс ответного удара Севера по Югу. Если же это произойдет, то пострадает Южная Корея, а не США", - отметил Мун Чжэ Ин.
По его словам, вероятные новые ядерные испытания в КНДР повлекут за собой применение Соединенными Штатами и Республикой Корея "более жестких санкций" в отношении Пхеньяна. "Но нам необходимы хорошие навыки кризисного управления, чтобы не допустить превращения усиливающейся напряженности в войну", - констатировал южнокорейский политик. Одновременно он утверждал, что развертывание батареи американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Республике Корея "станет неизбежным", если Китай "не обуздает Север".
С точки зрения кандидата в президенты Южной Кореи, "тот же самый пошаговый подход" к урегулированию ядерной проблемы КНДР, который применялся на шестисторонних переговорах, все еще сохраняет актуальность. "Мы можем изучить возможность проведения встреч между США и Севером, и параллельно между Югом и Севером. Мы можем возобновить диалог: будь то четырехсторонние или шестисторонние переговоры", - убежден Мун Чжэ Ин. Он сообщил, что своими целями на северокорейском направлении в случае избрания президентом намерен ставить в качестве трех сменяющих друг друга этапов возобновление переговоров, замораживание ядерной программы Пхеньяна и прекращение ракетных и ядерных испытаний, а также полное свертывание программы создания атомных вооружений Пхеньяна.
Между тем потенциальный коллапс КНДР чреват появлением в Пхеньяне "прокитайского режима", что существенно осложнило бы объединение Севера и Юга или даже вообще сделало его невозможным, полагает Мун Чжэ Ин.
В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Конституционный суд 10 марта утвердил отставку президента, досрочные выборы главы государства назначены на 9 мая.