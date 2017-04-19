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СМИ: группа иракских беженцев планировала серию преступлений в Финляндии

Международная панорама
19 апреля, 23:30 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
После совершения преступлений восемь просителей убежища планировали добровольно покинуть страну и вернуться на родину, сообщил представитель отделения полиции по Восточной Финляндии Сеппо Корхонен
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Группа из восьми иракских просителей убежища планировала совершить серию преступлений в финском городе Куопио и затем добровольно вернуться на родину, в Ирак. Об этом сообщила в среду газета Savon Sanomat.

"Полиция вовремя получила данные об этом. Нам стали известны планы восьми молодых мужчин: они решили по доброй воле покинуть Финляндию, но планировали до этого совершить все, что только было возможно. Обсуждались воровство, ограбления и даже изнасилования", - сказал изданию представитель отделения полиции по Восточной Финляндии Сеппо Корхонен.

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По его словам, беженцы надеялись миновать риск быть пойманными, поскольку сразу после совершения преступлений собирались уехать из страны домой. Полиции удалось предотвратить преступления - просителей убежища расселили по центрам приема в разных регионах Финляндии, чтобы они не смогли и дальше разрабатывать план совместных преступлений. В ведомстве также проследили за тем, чтобы все восемь человек покинули страну.

Корхонен добавил при этом, что, если смотреть на ситуацию с беженцами в целом, то здесь речь идет о частном случае.

В Финляндию в 2015 году приехали порядка 32,5 тыс. просителей убежища, в основном выходцы из Ирака, в 2014 году их число составило около четырех тысяч человек, а в прошлом - 5,6 тыс. В 2017 году власти ожидают не более 10 тыс. Чаще всего убежище в Финляндии просят выходцы из Ирака, Афганистана и Сомали.

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