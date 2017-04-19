СМИ: группа иракских беженцев планировала серию преступлений в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Группа из восьми иракских просителей убежища планировала совершить серию преступлений в финском городе Куопио и затем добровольно вернуться на родину, в Ирак. Об этом сообщила в среду газета Savon Sanomat.

"Полиция вовремя получила данные об этом. Нам стали известны планы восьми молодых мужчин: они решили по доброй воле покинуть Финляндию, но планировали до этого совершить все, что только было возможно. Обсуждались воровство, ограбления и даже изнасилования", - сказал изданию представитель отделения полиции по Восточной Финляндии Сеппо Корхонен.

По его словам, беженцы надеялись миновать риск быть пойманными, поскольку сразу после совершения преступлений собирались уехать из страны домой. Полиции удалось предотвратить преступления - просителей убежища расселили по центрам приема в разных регионах Финляндии, чтобы они не смогли и дальше разрабатывать план совместных преступлений. В ведомстве также проследили за тем, чтобы все восемь человек покинули страну.

Корхонен добавил при этом, что, если смотреть на ситуацию с беженцами в целом, то здесь речь идет о частном случае.

В Финляндию в 2015 году приехали порядка 32,5 тыс. просителей убежища, в основном выходцы из Ирака, в 2014 году их число составило около четырех тысяч человек, а в прошлом - 5,6 тыс. В 2017 году власти ожидают не более 10 тыс. Чаще всего убежище в Финляндии просят выходцы из Ирака, Афганистана и Сомали.