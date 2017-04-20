Марин Ле Пен пообещала первой президентской мерой ввести пограничный контроль

ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат от "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что первой мерой, которую она примет в случае победы на выборах президента Франции, станет введение строго контроля на внешних границах страны. Ле Пен выступала вечером в среду в Марселе на большом митинге, последнем в ее предвыборной кампании.

"Обещаю вам, что первое, что я сделаю, заступив на пост президента, это возобновлю контроль на границах страны, и верну вам ключи от дверей в нашу страну. Именно французам, представляющим большинство населения, надлежит определять, кто имеет право селиться в стране. Граница - это не стена, это ворота доступа в страну, и вы над этим доступом обретете контроль", - пообещала собравшимся кандидат от "Национального фронта".

"Нынешний принцип обеспечения свободного перемещения - это право на свободное перемещение преступников, террористов, перевозку оружия и наркотиков", - считает Ле Пен.

Президент-защитник

"Я буду президентом, который защищает Францию, президентом тех французов, которые хотят и далее жить во Франции. Глобализация и массовая иммиграция подрывают Францию. Я приостановлю процесс объединения семей иммигрантов, потому что это один из тех механизмов, тот насос, который втягивает в нашу страну всю эту массовую миграцию", - заявила Ле Пен.

Она также пообещала, став президентом, сделать так, чтобы "семейные пособия выделялись в основном французским семьям". "Франция не должна заниматься поддержанием рождаемости чужих стран. Ее система социального обеспечения не выдержит той нагрузки, которая на нее легла в силу развернувшегося процесса глобализации", - сказала Ле Пен. Она также пообещала, что примет меры, которые будут "содействовать найму на работу преимущественно граждан Франции".

Также, по ее мнению, в стране "следует запретить деятельность Союза исламских организаций Франции". "Мы будем добиваться того, чтобы окраины наших городов перестали представлять из себя рассадник исламистского фанатизма. Мы никогда не согласимся с тем, чтобы терроризм и отсутствие безопасности были каждодневным явлением во Франции", - подчеркнула Марин Ле Пен.

Протесты в Марселе

Перед проведением митинга в Марселе несколько сотен человек провели рядом с концертным залом "Дом" крупную манифестацию против приезда лидера "Национального фронта". Акция первоначально проходила мирно, однако ближе к завершению группа левых радикалов начала атаковать полицию, бросая в нее камни и бутылки. Та ответила слезоточивым газом. После этого манифестанты покинули площадь перед концертным залом.

В результате беспорядков выступление Ле Пен началось с более чем часовым запозданием. Также это было вызвано и большим числом ее сторонников, прибывших на митинг. Их насчитывалось более 6,5 тысяч. Часть из них была доставлена в город на автобусах.

При организации митинга были приняты чрезвычайные меры безопасности. Концертный зал тщательно проверили саперы. Все входящие проходили личный досмотр и контроль с помощью металлодетекторов. Запрещено было проносить бутылки с жидкостью.