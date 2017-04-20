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Мадуро призвал своих сторонников готовиться к победе на выборах

Международная панорама
20 апреля, 2:07 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Президентские выборы должны пройти в стране во второй половине 2018 года
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© EPA/MIGUEL GUTIERREZ

МЕХИКО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльцы должны готовиться к победе над политическими силами правого толка, которые при поддержке иностранных сил намерены устроить в стране переворот. Такое мнение высказал президент страны Николас Мадуро на митинге своих сторонников в Каракасе.

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© AP Photo/Jose Luis Magana
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"Я хочу выиграть эту битву, и хочу, чтобы народ готовился к тому, чтобы выиграть ее мирно, путем голосования, чтобы мы подготовились к скорой и полной победе на выборах", - цитирует политика Венесуэльское агентство новостей. Президентские выборы должны пройти в стране во второй половине 2018 года.

В Каракасе и других регионах Венесуэлы ранее состоялись массовые демонстрации сторонников и противников исполнительной власти. Только в столице, по данным местных властей, пострадали более 40 человек. По словам Мадуро, правоохранительные органы задержали 30 человек, которые якобы должны были участвовать в организации беспорядков.

В текущем месяце Венесуэла переживает обострение политического кризиса. С 4 апреля, согласно сведениям неправительственных организаций, были задержаны почти 540 участников акций протеста, из них порядка 240 до сих пор остаются под стражей.

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