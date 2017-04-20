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СМИ: самолеты Malaysia Airlines ежеминутно будут передавать сигналы о местонахождении

Международная панорама
20 апреля, 5:35 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Такие меры компания вводит после таинственного исчезновения пассажирского Boeing, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 году
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СИНГАПУР, 20 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Все самолеты авиакомпании Malaysia Airlines будут сообщать о своем местонахождении и параметрах полета каждую минуту. Как пишет газета New Straits Times, это станет возможным благодаря системе, разработанной американской корпорацией Aireon, которая начнет функционировать с будущего года.

Принципиальное отличие от действующих в настоящее время систем контроля за нахождением воздушного судна заключается в том, что сигналы будут передаваться на спутники, а не на наземные станции, которые не всегда могут отследить полет самолета особенно над океаном или удаленных территориях. Как отмечается, все современные самолеты имеют необходимое оборудование, поэтому не потребуются дополнительные затраты на модернизацию.

Американская корпорация в январе уже запустила на орбиту первые 10 спутников, которые будут получать сигналы от самолетов. Всего же планируется разместить более 60 подобных спутников.

Согласно требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), к ноябрю 2018 года Адресно-отчетная система авиационной связи (ACARS) должна передавать сигналы о параметрах полета каждые 15 минут. Тем временем уже почти два года Malaysia Airlines использует режим 10-минутного доклада.

Внести подобные изменения компании пришлось после таинственного исчезновения пассажирского Boeing, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин. В ночь на 8 марта 2014 года примерно через час после вылета диспетчеры потеряли связи с бортом, позднее при помощи систем ПВО удалось установить, что курс был изменен в западном направлении, а затем на юг. Считается, что полет лайнера завершился в Индийском океане.

В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человек погибли. Поиски велись представителями Австралии, Китая и Малайзии вплоть до января нынешнего года. Однако никаких результатов получено не было.

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