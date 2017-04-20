Главный кандидат в президенты Южной Кореи отказался признать КНДР главным врагом Сеула

СЕУЛ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Фаворит предвыборной гонки в Республике Корея Мун Чжэ Ин отказался называть КНДР главным врагом своей страны. Об этом он заявил в ходе телевизионных дебатов.

"Считаю, что кандидату в президенты не стоит делать такие выпады. Когда министерство национальной обороны называет Север врагом - это их работа, но кандидату в президенты так говорить нежелательно", - сказал Мун Чжэ Ин. "Может случиться так, что тот, кто хочет стать президентом, в случае избрания должен будет лично вести диалог с Пхеньяном с целью установления мира между двумя разделенными Кореями и работать над мирным объединением", - пояснил он.

Официальный представитель Мун Чжэ Ина впоследствии сообщил, что это высказывание кандидата в президенты не означает его "просеверокорейскую ориентацию". По его словам, Мун Чжэ Ин в случае победы на выборах "прикажет министру обороны быть полностью готовым к провокациям Пхеньяна", но в то же время распорядится, чтобы глава МИД "вел поиски путей разрешить северокорейскую ядерную проблему мирными политическими и дипломатическими методами". Министерство объединения получит приказ "работать над снижением напряженности на Корейском полуострове путем диалога Сеула с Пхеньяном, не забывая о международных санкциях в отношении Севера".

Представитель либерального лагеря, бывший глава Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин является на сегодняшний день самым популярным кандидатом на пост президента Республики Корея. Согласно данным последних социологических опросов, за него готовы отдать свои голоса около 40% респондентов.

Второе место по популярности с минимальным отрывом в 3% занимает представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су. Рейтинг остальных кандидатов не превышает 10%.

В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Конституционный суд 10 марта утвердил отставку президента, досрочные выборы главы государства назначены на 9 мая.