Мэр Нью-Йорка пожаловался на расходы города на охрану супруги и сына Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Обеспечение безопасности супруги и сына президента США Дональда Трампа обходится властям Нью-Йорка дешевле, чем до инаугурации республиканца, однако бюджетные расходы на охрану семьи американского лидера по-прежнему очень высоки. Обеспокоенностью на этот счет поделился в среду мэр мегаполиса Билл де Блазио.

После вступления в должность главы государства Трамп поселился в Белом доме, а его супруга вместе с их 11-летним сыном Бэрроном остались в Нью-Йорке для того, чтобы мальчик, посещающий элитную частную школу, смог спокойно продолжить обучение. Трамп ранее заявлял, что намерен часто совершать поездки в свой родной город, чтобы навещать жену и сына, проживающих в пентхаусе Trump Tower. При этом Меланья время от времени приезжает в столицу и устраивает приемы в президентской резиденции.

Дешевле, но дорого

"В пиковый период между выборами и инаугурацией охрана (семьи Трампа - прим. ТАСС) стоила почти $500 тысяч в сутки, потому что избранный президент проживал в своей резиденции (в небоскребе Trump Tower).

Для этого потребовался огромный штат (полицейских), так как мы принимали во внимание значительный уровень террористической угрозы", - пояснил телекомпании CNN градоначальник.

"Сейчас расходы понизились, хотя они по-прежнему очень высоки", - признал де Блазио. Он высказал сожаление по поводу того, что подобного типа затраты полностью ложатся на бюджеты властей на местах, будь то город Нью-Йорк, штаты Нью-Джерси или Флорида, где расположены загородные резиденции главы государства. "Мы все еще платим за обеспечение безопасности членов семьи президента и пытаемся получить компенсацию этих расходов через Конгресс. По сути эти деньги уходят из бюджета Управления полиции Нью-Йорка, т. е. из средств, предназначенных для обеспечения порядка и безопасности населения города, а также для противодействия терроризму", - посетовал мэр.

Сотни тысяч долларов на охрану

В конце февраля начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил обратился к Конгрессу с просьбой возместить из федерального бюджета США $25,7 млн, которые власти крупнейшего мегаполиса страны потратили на охрану принадлежащего президенту Дональду Трампу небоскреба.

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О'Нил констатировал, что стражи порядка мегаполиса не только должны выполнять свои каждодневные обязанности, но и дежурить у Trump Tower, где, в частности, регулярно бывают супруга Трампа Меланья и их сын Бэррон. Шеф полиции указал, что в дальнейшем нью-йоркские пожарные будут тратить на эти же цели примерно $4,5 млн в год, а полицейские - от $127 до 146 тысяч ежедневно.

По состоянию на 29 марта свыше 170 тыс. американцев подписали петицию с требованием к Меланье Трамп переехать в Белый дом в Вашингтоне либо оплачивать расходы на охрану в Нью-Йорке из своего кармана, а не за счет государственных средств. Петиция, по данным ресурса change.org, на котором она была размещена, будет доставлена сенаторам-демократам Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен после того, как наберет 200 тысяч голосов.