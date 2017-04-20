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Киев не видит возможности проведения выборов в Донбассе

Международная панорама
20 апреля, 12:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, апреля. /ТАСС
Как сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий, без выполнения условий безопасности о выборах не может идти и речи
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КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Украинский парламент не планирует в ближайшей перспективе рассматривать вопрос проведения местных выборов на подконтрольных Украине территориях Донбасса. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

"Вопроса о проведении выборов на неподконтрольных территориях сегодня нет в повестке дня Верховной рады Украины", - сказал Парубий, добавив, что "без выполнения условий безопасности не может идти речь о выборах".

Глава Рады пояснил, что Киев не согласится на проведение там выборов, пока не получит контроль за границей с Россией, а также пока не будет "всеохватывающего режима прекращения огня".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности от 12 февраля 2015 года ("Минск-2"), которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и осуществление глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и проведение в регионе выборов органов местного самоуправления. Однако до сих пор этот план остается нереализованным: украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

Тем не менее в опубликованном в начале апреля указе президента Петра Порошенко, посвященном годовой программе сотрудничества Украины с НАТО, активизация диалога по выборам в Донбассе названа одной из приоритетных задач на текущий год.

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Персоны
Парубий, Андрей Владимирович
Темы
Кризис на Украине
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