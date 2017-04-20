Премьер Испании "будет рад" дать показания как свидетель по делу о коррупции

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МАДРИД, 20 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой Брей заявил в четверг, что "будет рад" дать показания в качестве свидетеля по делу о политической коррупции, связанной с Народной партией (НП). Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами в Мадриде.
По словам премьера, которые приводит агентство Europa Press, исполнение законов "обязательно для всех", в том числе для чиновников. Как добавил Рахой, решение суда - "это абсолютно нормальная мера". Глава правительства не уточнил, будет ли давать показания лично или в ходе видеоконференции.
Ранее стало известно, что Рахой должен будет дать показания в качестве свидетеля по делу о коррупции. Такое решение принял суд, несмотря на то, что прокуратура не считала "ни полезным, ни нужным" идти на данный шаг. На показаниях Рахоя, который также является лидером НП, настаивала Ассоциация юристов-демократов Европы.
Речь идет об одном из самых громких коррупционных скандалов в Испании, который получил название "дело Гюртель". Расследование начала в ноябре 2007 года Антикоррупционная прокуратура королевства. Во взяточничестве были заподозрены десятки политиков, большая часть из них - в Валенсии и Мадриде. Предполагается, что некоторые члены НП причастны к заключению контрактов с различными фирмами в обмен на денежное вознаграждение.
Главным фигурантом дела является испанский предприниматель Франсиско Корреа, владевший рядом компаний, с которым работали политики. Еще одной важной фигурой считается бывший казначей консерваторов Лиус Барсенас. Ранее стало известно о наличии у него банковского счета в Швейцарии, на котором хранились €48 млн. Кроме того, не исключается, что, будучи казначеем, он выплачивал верхушке партии дополнительную зарплату "в конвертах".
Проходящих по делу обвиняют во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.