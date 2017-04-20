Лула да Силва подтвердил намерение вновь претендовать на пост президента Бразилии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое намерение вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году. Соответствующее заявление политик сделал в интервью радиостанции Fan, которая вещает в штате Сержипи.
"Да, я буду кандидатом. Если я смогу, я выдвину свою кандидатуру", - сказал Лула да Силва, отвечая на соответствующий вопрос. "Давайте подождем, чтобы узнать, смогу ли я стать кандидатом", - добавил он.
В настоящее время экс-президент является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если Лула да Силва будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности. 3 мая Лула да Силва впервые будет допрошен в качестве обвиняемого судьей Сержиу Моро, который ведет дело о хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Сторонники и противники бывшего бразильского лидера объявили о намерении организовать в этот день манифестации у здания суда.
Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". По данным социологических опросов, несмотря на коррупционные скандалы, экс-глава государства имеет высокие шансы на победу на президентских выборах 2018 года. Согласно результатам исследования, проведенного в первой половине февраля по заказу Национальной конфедерации транспорта, если бы голосование состоялось в ближайшие дни, кандидатуру Лулы да Силвы в первом туре поддержали бы от 30,5% до 32,8% избирателей, в то время как его предполагаемые соперники получили бы меньше голосов.