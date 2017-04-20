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МИД Украины выразил протест в связи с проведением в Ялте экономического форума

Международная панорама
20 апреля, 21:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, апреля. /ТАСС
Форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем участвуют представители 50 стран мира
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КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Украина направила ноту протеста в МИД России в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министерством иностранных дел Украины нотой выражен решительный протест Российской Федерации в связи с проведением 20-22 апреля 2017 года так называемого "Ялтинского международного экономического форума" на временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной республики Крым и г. Севастополь", - говорится в сообщении МИД.

III Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал документ о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Кризис на Украине Ялтинский экономический форум – 2017
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