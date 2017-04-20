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СМИ: президент Афганистана подписал декрет о создании министерства туризма

Международная панорама
20 апреля, 22:55 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов
Бывшие политики и экспертное сообщество негативно отреагировали на решение Ашрафа Гани, заявив, что создание президентом по собственной воле нового министерства "является признаком авторитаризма"
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ТУНИС, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Президент Афганистана Ашраф Гани распорядился создать министерство под делам туризма исламской республики. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

На пост государственного министра нового ведомства назначен Наби Фарахи.

Однако, как отмечает телеканал, инициатива президента сразу вызвала волну критики со стороны бывших политических деятелей и экспертного сообщества. "Создание президентом страны по собственной воле нового министерства является признаком авторитаризма и своенравия", - указал афганский эксперт по правовым вопросам Файзулла Джалал.

По мнению некоторых юристов, создание нового ведомства на основе указа Ашрафа Гани является нарушением конституции и законодательства страны.

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