Трамп: действия Ирана идут вразрез с духом ядерной сделки

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ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Действия властей Ирана идут вразрез с духом соглашения по ядерной программе Тегерана - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер- министром Италии Паоло Джентилони в Белом доме.
"Иран идет вразрез с духом соглашения (СВПД). Они (иранские власти) должны следовать ему, - отметил американский лидер. - Мы анализируем его очень, очень тщательно. Нам будет что сказать о нем в не слишком далеком будущем".
Он вновь назвал СВПД "ужасным соглашением", которое "не следовало бы подписывать". "Не следовало бы вести переговоры (по СВПД) в том ключе, в каком они велись", - считает хозяин Белого дома. "Я полностью поддерживаю заключение соглашений, но это было плохим", - сказал Трамп, добавив, что это одно из худших соглашений, которое он когда-либо видел.
В среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил власти Ирана в спонсировании терроризма и подверг резкой критике соглашение по ядерной программе Ирана. По мнению госсекретаря, СВПД "не смог достичь своей цели, он лишь отсрочил превращение Ирана в ядерное государство".
Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.