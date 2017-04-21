ООН выделила $50 млн на оказание срочной помощи жителям Йемена

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ООН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН выделила $50 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Йемена, охваченного кровопролитным конфликтом между правительством и мятежниками. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Координатор гуманитарной помощи в Йемене Джейми Макголдрик одобрил выделение из фонда оказания помощи Йемену первой в 2017 году суммы в $50 млн", - сказал он. По словам Дюжаррика, средства пойдут на закупку продовольствия, лекарств, средств гигиены и товаров первой необходимости самым нуждающимся жителям страны, в том числе беженцам и принимающим их общинам, отметил Дюжаррик.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным ООН, за два года боевых действий погибли почти пять тысяч мирных жителей, в том числе 1,4 тыс. детей. В гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн йеменцев, то есть две третьих населения страны, из них 7 млн угрожает голод.
По оценкам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, на оказание помощи жителям Йемена в 2017 году понадобится в общей сложности $2,1 млрд. На данный момент международные доноры перечислили на счета всемирной организации немногим более $300 млн.