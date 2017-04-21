Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН выделила $50 млн на оказание срочной помощи жителям Йемена

Международная панорама
21 апреля, 0:30 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками
Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН выделила $50 млн  на оказание гуманитарной помощи жителям Йемена, охваченного кровопролитным конфликтом между правительством и мятежниками. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Координатор гуманитарной помощи в Йемене Джейми Макголдрик одобрил выделение из фонда оказания помощи Йемену первой в 2017 году суммы в $50 млн", - сказал он. По словам Дюжаррика, средства пойдут на закупку продовольствия, лекарств, средств гигиены и товаров первой необходимости самым нуждающимся жителям страны, в том числе беженцам и принимающим их общинам, отметил Дюжаррик.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным ООН, за два года боевых действий погибли почти пять тысяч мирных жителей, в том числе 1,4 тыс. детей. В гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн йеменцев, то есть две третьих населения страны, из них 7 млн угрожает голод.

По оценкам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, на оказание помощи жителям Йемена в 2017 году понадобится в общей сложности $2,1 млрд. На данный момент международные доноры перечислили на счета всемирной организации немногим более $300 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий
2
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
3
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
4
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
5
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
6
Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира
7
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника
Темы дня
Загрузка...
Реклама