Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп проверяет детали ареста в Венесуэле предприятия General Motors

Международная панорама
21 апреля, 1:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Ранее в GM сообщили, что власти Венесуэлы неожиданно захватили завод дочернего предприятия GMV
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вашингтон изучает детали ареста завода американской автомобилестроительной корпорации General Motors (GM) в Венесуэле. Об этом заявил исполняющий обязанности главы пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер.

"Мы изучаем детали дела", - цитирует Тонера агентство Reuters. Чиновник добавил, что американская сторона надеется на "быстрое и прозрачное" решение вопроса.

Ранее в GM сообщили, что власти Венесуэлы неожиданно захватили завод дочернего предприятия GMV (General Motors Venezolana) в городе Валенсия на севере страны, где работают более 2,5 тыс. человек и выпускается продукция для 79 дилеров. В корпорации уточнили, что работа завода была остановлена, с предприятия противозаконно увезли имущество, в том числе машины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею
2
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий
3
Шульгин: четыре страны поддержали предложение России и Ирана по инциденту в Идлибе
4
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
5
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
6
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника
7
Экс-кандидат в вице-президенты США Сара Пейлин обвинила РФ в претензиях на ресурсы Аляски
Темы дня
Загрузка...
Реклама