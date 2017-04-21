Госдеп проверяет детали ареста в Венесуэле предприятия General Motors

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вашингтон изучает детали ареста завода американской автомобилестроительной корпорации General Motors (GM) в Венесуэле. Об этом заявил исполняющий обязанности главы пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер.
"Мы изучаем детали дела", - цитирует Тонера агентство Reuters. Чиновник добавил, что американская сторона надеется на "быстрое и прозрачное" решение вопроса.
Ранее в GM сообщили, что власти Венесуэлы неожиданно захватили завод дочернего предприятия GMV (General Motors Venezolana) в городе Валенсия на севере страны, где работают более 2,5 тыс. человек и выпускается продукция для 79 дилеров. В корпорации уточнили, что работа завода была остановлена, с предприятия противозаконно увезли имущество, в том числе машины.