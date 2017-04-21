Макрон: Франция должна наносить точечные удары по складам химоружия в Сирии

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция должна присоединиться к усилиям США, направленным против правительства Башара Асада в Сирии, и перейти к точечным ударам по складам химического оружия, якобы имеющегося в арабской стране. Такое мнение выразил в четверг в эфире телеканала France 2 кандидат в президенты республики Эмманюэль Макрон, который с рейтингом 26%, согласно последним опросам, является фаворитом первого тура выборов, намеченного на 23 апреля.

"Хочу быть предельно ясным: я осуждаю использование химического оружия Башаром Асадом и хочу, во-первых, чтобы были приняты все меры в рамках Совета Безопасности ООН, чтобы осудить это и предпринять необходимые действия, оказывая давление на Сирию. Нужно продолжать это, и если я буду избран, то продолжу такие усилия. Во-вторых, я полностью готов к тому, чтобы взять на себя ответственность, вероятно, в рамках коалиции, для нанесения точечных ударов с целью уничтожения запасов химического оружия режима Башара Асада", - сказал он.

Поддержка действий Вашингтона

Как отметил Макрон, он в целом одобряет одностороннее решение США нанести удары по целям в Сирии после сообщений о якобы имевших место случаях использования отравляющих веществ в этой стране. "Думаю, что эта американская интервенция оказалась бы более успешной, если бы была согласована с союзниками по коалиции и сопровождалась обменом развединформацией по данной теме. По моим сведениям, этого сделано не было, но я не располагаю исчерпывающими данными по этому вопросу", - сказал политик.

По его мнению, Париж должен поддержать такие действия Вашингтона. "Располагая достоверными данными - да. Но будем говорить ясно: намерением должно быть уничтожение химического оружия, поскольку со стороны Башара Асада это является неуважением к нашим ценностям, а главное - к договорам 2013 года и международному законодательству относительно химического оружия. Это неприемлемо", - утверждал кандидат.

Приоритеты на сирийском направлении

Говоря о ситуации в Сирии, лидер движения "На марше" сообщил, что в случае избрания президентом будет уделять основное внимание двум задачам.

"Первый приоритет - безопасность наших сограждан. Это борьба с терроризмом, поскольку теракты готовятся где? В Ракке, и я сделаю все, чтобы в рамках коалиции уничтожить и искоренить (запрещенную в РФ радикальную организацию) "Исламское государство" и все другие террористические исламистские группировки", - указал он.

"Второе, - продолжил Макрон, - нельзя все смешивать: нужно одновременно найти выход путем дипломатических политических переговоров, чтобы положить конец режиму Башара Асада, не разрушая сирийское государство, поскольку самая страшная угроза для нас в регионе - это то, что называют "несостоявшимся государством". То есть мы не должны совершить ту же ошибку, что была допущена в Ираке или Ливии, поскольку с этого момента исчезают всякие правила, и победу одерживают террористы".

Приписываемая Дамаску химатака

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) якобы после авиаудара сирийских или российских самолетов от отравления "токсичным газом" погибли десятки мирных жителей. Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. Так, по информации Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

Однако в Вашингтоне посчитали, что Дамаск воспользовался химоружием. ВС США нанесли удар, выпустив 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была начата химическая атака. Жертвами этого обстрела стали 10 человек.