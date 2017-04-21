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ФБР напомнило сотрудникам о запрете на контакты со СМИ, чтобы предотвратить утечки

Международная панорама
21 апреля, 3:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что за теми утечками в СМИ, которые направлены на его дискредитацию, стоит бывший глава американского государства Барак Обама
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НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Руководство Федерального бюро расследований (ФБР) США напомнило сотрудникам об имеющихся правилах, запрещающих контакты с журналистами, чтобы избежать участившихся в последнее время утечек информации. Об этом сообщил  американский телеканал CNN.

По сведениям его источников в администрации президента США, на этой неделе в Вашингтоне состоялась встреча, в которой приняли участие представители региональных подразделений бюро. На ней была представлена новая стратегия взаимодействия ФБР со СМИ. По словам одного из участников, в указанных документах в основном разъясняются имеющие правила, в частности, относительно того, кому в ФБР можно и нельзя говорить с работниками СМИ.

Как отмечает телеканал, в последние годы американским журналистам было предоставлено больше чем раньше возможностей побеседовать с руководящими сотрудниками бюро. Цель данного шага состояла в том, чтобы общественность в США лучше понимала, какие задачи ставит перед собой ФБР. По словам источника CNN, в администрации не желают полностью уходить от этих принципов транспарентности. Вместе с тем, в Вашингтоне считают, что имевшие место послабления стали одной из причин того, что в США участились утечки информации, касающейся работы бюро, и потому выступают за некоторое ужесточение правил.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что за теми утечками в СМИ, которые направлены на его дискредитацию, стоит бывший глава американского государства Барак Обама и его сторонники. Американский лидер указывал, что публикация конфиденциальных сведений СМИ наносит серьезный ущерб национальной безопасности страны.

Оппозиционная Демократическая партия США, в частности, с помощью утечек информации, пытается инициировать скандал вокруг приписываемых Трампу и его окружению связей с Россией. Сам Трамп и руководители его администрации не раз отвергали подобные обвинения. По их мнению, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

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