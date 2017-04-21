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КНДР вновь попросила ООН созвать международный форум для обсуждения правомочности санкций

Международная панорама
21 апреля, 3:44 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Постпредство страны при ООН также подвергло критике официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика, негативно отреагировавшего на последнее ракетное испытание КНДР
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ООН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. КНДР вновь попросила  секретариат ООН организовать международный форум для обсуждения правомочности санкционных резолюций Совета Безопасности, запрещающих Пхеньяну разработку ядерного оружия и средств его доставки. В распространенном письменном заявлении постпредство страны при ООН также подвергло критике официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика, негативно отреагировавшего на последнее ракетное испытание КНДР.

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На брифинге для журналистов 17 апреля Дюжаррик выразил обеспокоенность ростом напряженности на Корейском полуострове и призвал Пхеньян "принять все необходимые шаги для деэскалации ситуации".

"Если он действительно официальный представитель секретариата ООН..., то должен понимать, кто несет ответственность за нынешнюю сложную ситуацию на Корейском полуострове, который стоит на пороге войны, и должен вести себя беспристрастно и осторожно. Ответственность за усугубление ситуации на Корейском полуострове несет никто иной, как Соединенные Штаты, которые проводят крупнейшие провокационные совместные военные учения в Южной Корее", - говорится в заявлении постпредства, поступившем в ТАСС.

В дипмиссии напомнили, что еще в январе попросили секретариат ООН созвать международный форум для проверки правомочности резолюций Совбеза, но так и не получили ответа на свое "справедливое требование". Без ответа остались и просьбы Пхеньяна провести экстренную встречу Совета Безопасности для обсуждения военных маневров США и Южной Кореи. Постпредство КНДР повторно обратилось к руководству ООН с просьбой принять "предложение провести международный юридический форум как можно скорее", а также потребовало от него "учитывать ядерные угрозы и шантаж США, продолжающиеся более полувека", прежде чем "жаловаться на оборонительные меры КНДР, призванные укрепить ядерные силы и защитить суверенитет страны и ее право на существование".

КНДР ранее провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки. В четверг Совет Безопасности ООН в четверг осудил ракетное испытание, усмотрев в нем нарушение своих резолюций, и в пятый раз с начала этого года пригрозил КНДР новыми санкциями.

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