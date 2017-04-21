Япония, США и Южная Корея 25 апреля обсудят ситуацию на Корейском полуострове

ТОКИО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Специальные представители Японии, США и Южной Кореи по делам Корейского полуострова проведут в ближайшее время встречу, на которой рассмотрят проблемы, связанные с КНДР. Об этом заявил глава японского МИД Фумио Кисида.

"Встреча пройдет 25 апреля в Токио", - сообщил он журналистам.

В последние месяцы КНДР регулярно осуществляет ракетные пуски, что вызывает серьезную озабоченность у Японии и ее союзников. Последнее ракетное испытание Пхеньяна состоялось 16 апреля, однако, по данным американских военных, завершилось неудачей: ракета взорвалась практически сразу после старта. 15 апреля в КНДР отпраздновали 105-ю годовщину со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне по этому случаю прошел военный парад, на котором, как предполагают японские аналитики, были представлены новые модификации межконтинентальных баллистических ракет и баллистическая ракета подводной лодки.