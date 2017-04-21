Япония, США и Южная Корея 25 апреля обсудят ситуацию на Корейском полуострове

За три дня до выборов во Франции произошла перестрелка на Елисейских поляхМеждународная панорама 21 апреля, 3:16
США не станут заниматься оценками ущерба в результате применения сверхбомбыМеждународная панорама 21 апреля, 3:08
Канада расширила санкции против СирииМеждународная панорама 21 апреля, 2:55
Клинт Иствуд снимет фильм о предотвращении теракта в Европе в 2015 годуКультура 21 апреля, 2:54
Хоккеисты Мэттьюс, Лайне и Веренски номинированы на приз лучшему новичку НХЛСпорт 21 апреля, 2:40
Глава НБУ считает, что на Приватбанке Украина потеряет еще до 30 млрд гривенЭкономика и бизнес 21 апреля, 2:37
Фийон призвал Запад избежать конфликта с Россией в сирийском вопросеМеждународная панорама 21 апреля, 2:17
Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 21 апреля, 2:17
По факту стрельбы в центре Парижа открыто следствие по статьям о терроризмеМеждународная панорама 21 апреля, 2:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Специальные представители Японии, США и Южной Кореи по делам Корейского полуострова проведут в ближайшее время встречу, на которой рассмотрят проблемы, связанные с КНДР. Об этом заявил глава японского МИД Фумио Кисида.
"Встреча пройдет 25 апреля в Токио", - сообщил он журналистам.
В последние месяцы КНДР регулярно осуществляет ракетные пуски, что вызывает серьезную озабоченность у Японии и ее союзников. Последнее ракетное испытание Пхеньяна состоялось 16 апреля, однако, по данным американских военных, завершилось неудачей: ракета взорвалась практически сразу после старта. 15 апреля в КНДР отпраздновали 105-ю годовщину со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне по этому случаю прошел военный парад, на котором, как предполагают японские аналитики, были представлены новые модификации межконтинентальных баллистических ракет и баллистическая ракета подводной лодки.