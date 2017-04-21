Премьер Японии отменил визит в ряд стран Европы из-за ситуации вокруг КНДР

ТОКИО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил планировавшийся визит в Данию, Норвегию, Финляндию и Швецию из-за ситуации вокруг КНДР. Об этом сообщила газета Sankei Shimbun со ссылкой на правительственный источник.

Как отмечается, изначально предполагалось, что 27-28 апреля Абэ посетит Россию, после чего отправится в Великобританию, а оттуда в страны Северной Европы. Однако, принимая во внимание обострившуюся ситуацию на Корейском полуострове, было решено, что длительное отсутствие главы правительства в стране нежелательно с точки зрения управления в экстренных ситуациях.

По этой причине программу европейского турне было решено сократить, однако изменений относительно визита в Россию и Великобританию нет.

Как сообщал ранее МИД РФ, визит японского премьера запланирован на третью декаду апреля. Как ожидается, темами переговоров во время визита станет развитие двусторонних отношений, а также вопросы совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Пуски продолжились и в этом году, последнее ракетное испытание Пхеньяна состоялось 16 апреля, однако, по данным американских военных, завершилось неудачей: ракета взорвалась практически сразу после старта.