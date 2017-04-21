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США лишили гражданства натурализованного египтянина, осужденного за терроризм на родине

Международная панорама
21 апреля, 5:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
По данным американского минюста, ад-Дахаб занимался продажей автомобилей в Кремниевой долине, являясь при этом членом радикальной организации "Египетский исламский джихад"
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ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США лишили гражданства натурализованного египтянина Халеда Абу ад-Дахаба, осужденного у себя на родине за связанные с терроризмом преступления. Об этом говорится в заявлении американского министерства юстиции.

"19 апреля председательствующий судья окружного суда США по округу Колумбия Берил Хауэлл постановила аннулировать получение американского гражданства признавшим себя террористом из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) 57-летним ад-Дахабом, а также "запретить ему требовать каких-либо прав, привилегий или преимуществ гражданина США и обязать его немедленно" передать властям имеющиеся у него документы, связанные с получением им американского гражданства.

"Министерство юстиции стремится защищать национальную безопасность нашей страны и будет активно проводить денатурализацию признанных или подозреваемых террористов, - прокомментировал решение суда глава минюста, генеральный прокурор США Джеймс Сешнс. - Когда мы устанавливаем личности людей, связанных с иностранными террористическими организациями, которые приобрели американское гражданство путем мошенничества, мы начинаем процедуру денатурализации - независимо от того, проживают ли они здесь или за рубежом, - и будьте уверены, вам откажут во въезде в Соединенные Штаты".

В министерстве рассказали, что ад-Дахаб занимался продажей автомобилей в Кремниевой долине, являясь при этом членом радикальной организации "Египетский исламский джихад" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Он признался, что посещал тренировочный лагерь под афганским городом Джелалабад, где прошел военную подготовку и сам обучал боевиков управлять дельтапланами при подготовке терактов. Кроме того, экстремист рассказал ФБР, что непосредственно перед получением гражданства он, проживая в штате Калифорния, помогал радикалам получать фальшивые документы, а также содействовал совершению терактов в Египте и Пакистане.

Ад-Дахаб признался, что вербовал мусульман в США в течение 12 лет пребывания в Калифорнии. Он получил американское гражданство 7 февраля 1997 года. Однако в 1998 году египетские власти заочно приговорили радикала к 15 годам тюремного заключения за связанные с терроризмом преступления. Следствие в США установило, что он подал прошение о предоставлении гражданства на незаконных основаниях и вводил администрацию в заблуждение.

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