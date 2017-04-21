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Девять стран Латинской Америки осудили столкновения в Венесуэле

Международная панорама
21 апреля, 5:54 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
В Каракасе и других регионах Венесуэлы ранее состоялись массовые демонстрации сторонников и противников исполнительной власти
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительства девяти стран Латинской Америки осудили новые столкновения между протестующими и полицией Венесуэлы и призвали власти республики принять меры для предотвращения насилия. Об этом говорится в совместном заявлении МИД этих государств, которое было распространено министерством иностранных дел и по делам религий Аргентины.

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© AP Photo/Jose Luis Magana
Один из лидеров оппозиции Венесуэлы заявил о нападении на свой штаб
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Не менее 18 человек пострадали в ходе акций протеста в Каракасе

"Правительства Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Парагвая, Перу и Уругвая категорически осуждают насилие, которое было развязано в Венесуэле, а также сожалеют, что не были услышаны призывы международного сообщества к тому, чтобы заявленные манифестации в этой стране прошли в спокойной обстановке и без насилия," - говорится в сообщении.

По мнению правительств этих стран, "венесуэльским властям необходимо срочно принять меры для обеспечения основных прав и сохранения социального мира".

В Каракасе и других регионах Венесуэлы  состоялись массовые демонстрации сторонников и противников исполнительной власти. В результате столкновений погибли три человека, в том числе сотрудник Национальной гвардии. В четверг сторонники оппозиции вновь вышли на улицы. По данным оппозиции, в ходе последних протестов пострадали не менее 223 человек, за два дня были задержаны 585 манифестантов.

Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу, занимающему должность губернатора штата Миранда, претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

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